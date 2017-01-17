В Министерстве юстиции готовят поправки к закону, согласно которым планируют ужесточить меры, принимаемые по отношению к тем родителям, которые не платят алименты своим детям. В их числе — запрет на выезд за пределы ЕС, арест, принудительная продажа имеющегося у должника автомобиля и многое другое. Как будет выглядеть этот процесс и насколько он будет результативен, выясняла ”МК-Эстония”.

В Министерстве юстиции готовят поправки к закону, согласно которым планируют ужесточить меры, принимаемые по отношению к тем родителям, которые не платят алименты своим детям. В их числе — запрет на выезд за пределы ЕС, арест, принудительная продажа имеющегося у должника автомобиля и многое другое. Как будет выглядеть этот процесс и насколько он будет результативен, выясняла ”МК-Эстония”.

В Министерстве юстиции готовят поправки к закону, согласно которым планируют ужесточить меры, принимаемые по отношению к тем родителям, которые не платят алименты своим детям. В их числе — запрет на выезд за пределы ЕС, арест, принудительная продажа имеющегося у должника автомобиля и многое другое. Как будет выглядеть этот процесс и насколько он будет результативен, выясняла ”МК-Эстония”.