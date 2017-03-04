В конце марта АО Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) в очередной раз попытается продать с аукциона бывшее главное здание Латвийской национальной библиотеки (ЛНБ) на ул. Кр. Барона, 14, свидетельствует информация на сайте агентства.

Аукцион запланирован на 15 часов дня 31 марта в помещениях VNĪ в Риге на ул. Вальню, 28.

Начальная цена установлена в размере 2 323 200 евро.

До этого было проведено уже шесть аукционов по продаже бывшего здания ЛНБ. На первом аукционе, состоявшемся 24 сентября 2015 года цена здания составляла 3,87 млн евро, на последнем аукционе, который прошел 19 января этого года, — 2,323 млн евро.

Площадь бывшего главного здания библиотеки составляет 3968,9 кв. м.

Латвийская национальная библиотека в новые помещения в Пардаугаве переехала в 2014 году.