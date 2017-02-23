Северная Корея обвинила Малайзию в смерти своего гражданина — Ким Чон Нама, кровного брата руководителя страны Ким Чен Ына. Об этом сообщило официальное агентство ЦТАК. При этом власти КНДР требуют совместного расследования и предлагают направить "группу квалифицированных юристов", передает Reuters.

Информагентство подвергло критике южнокорейский режим за распространение "диких слухов о том, что гражданин КНДР был якобы отравлен двумя женщинами — агентами северокорейских спецслужб". (Цитата по ТАСС). В Пхеньяне, судя по сообщению ЦТАК, "не сомневаются в причастности Сеула к этому происшествию". "Вызывает сожаление, что Малайзия отрицает это обстоятельство", — отмечает северокорейское агентство.

ЦТАК указывает, что первоначально Малайзия объявила о смерти гражданина КНДР вследствие сердечного приступа, но затем изменила свою позицию после появления в Южной Корее сообщений о том, что Ким Чон Нам был отравлен.

В сообщении отмечается, что КНДР "будет внимательно следить за действиями Малайзии" и никому не позволит подорвать престиж страны. С момента убийства полиция Малайзии назвала восьмерых граждан Северной Кореи, которых посчитала связанными с этим резонансным убийством. Один из них был задержан.