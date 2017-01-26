"К нам регулярно приходят клиенты и сообщают, что во время аудита некие третьи лица предлагают за деньги урегулировать вопрос до принятия решения. Если клиент согласен платить, ему обещают небольшой налоговый начет. Если клиент платить не согласен, обещают большой начет и 4-5 лет судебной тяжбы", — Клиенты адвокатского бюро Sorainen регулярно сообщают, что во время аудита Службы государственных доходов (СГД) появляются посредники, которые за плату предлагают предпринимателям благоприятные результаты аудита, сообщил журналистам партнер адвокатского бюро Янис Таукачс.

В ответ СГД призвала как можно скорее написать заявление всех, кто сталкивался с похожими случаями, однако при этом отметила, что слова адвокатского бюро на данный момент являются лишь словами. "Непроверенные, недоказанные заявления вводят в заблуждение и лишь плодят негатив по отношению к государственному управлению", — говорится в сообщении СГД, которое цитирует LETA.