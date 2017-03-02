О взятии исторической части Пальмиры, где находятся цитадель и другие античные памятники, сообщило информационное агентство SANA.

Правительственные силы вернули под контроль район гостиниц в южной части города, выбив боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ) из отеля "Дедеман". Сирийские бойцы заняли также высоту, на которой расположена телекоммуникационная башня, передает ТАСС.

Как сообщил источник в командовании сирийской армии, вошедшие в Пальмиру войска привержены очень осторожной тактике и стараются не нанести ущерба античным памятникам города и избежать напрасных потерь. "В городских районах еще действуют снайперы. Кроме того, отступающие боевики оставили множество мин-ловушек", — заявил он.

По словам источника, террористам ИГ нанесен сокрушительный удар под Пальмирой. Сирийские ВВС преследуют противника и наносят по колоннам боевиков удары.

Пальмира находилась под контролем боевиков с середины мая 2015 года, 28 марта 2016 года город был освобожден, но в декабре Пальмиру снова захватили террористы.