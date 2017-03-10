Шварценеггер был сторонником партии республиканцев, однако, как отмечает издание, на должность сенатора он может попытаться претендовать в качестве независимого кандидата. Как отмечается, актер может быть заинтересован в более серьезном противостоянии с президентом США Дональдом Трампом, чем перепалки в соцсетях.

По словам источника издания, Шварценеггер может предложить политическую платформу, которая в течение 16 месяцев будет противостоять курсу Трампа. Их взгляды расходятся в таких ключевых вопросах, как политические реформы, иммиграционная политика, а также изменение климата.

В начале февраля Шварценеггер предложил президенту США Дональду Трампу "поменяться местами". В ответ американский лидер заявил, что тот "очень скверно справлялся со своими обязанностями на посту губернатора Калифорнии".