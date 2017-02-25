Пожилой житель Швеции Берндт Эрландссон во время прогулки подвергся атаке лося, однако сумел отбиться от животного тростью, сообщает The Local.

Эрландссон, проживающий в близком к Норвегии регионе Вестерготланд, около семи часов утра вышел из дома, чтобы купить газету. "Внезапно передо мной появился лось и принялся танцевать вокруг меня", - заявил мужчина местной газете Skaraborgs Allahanda.

Эрландссон был опытным охотником, но в этой ситуации растерялся. В конце концов лось решил перейти в атаку: "У меня была палка, и я ударил его прямо по голове. Думаю, у него были небольшие рога, но он подцепил меня - я получил ссадину и синяки". Тем не менее, пенсионеру удалось обратить лося в бегство.

В окрестных лесах, отмечает издание, обитает множество лосей.