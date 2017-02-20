Местная валюта, созданная на технологии, на которой работает биткойн, успешно показала себя в ходе пилотного запуска, завершившегося на прошлой неделе, сообщили создатели тичинокойна Мишель Фискалини и Клаудио Россини. О сроках официального запуска валюты не сообщается.

По словам Фискалини, местная валюта позволит ускорить и удешевить финансовые операции, сделать их более прозрачными и повысить безопасность. Тичинокойн можно будет обменять на швейцарский франк по курсу 1 франк за тичинокойн, однако для этого потребуется разрешение финансового регулятора FINMA.

В Швейцарии существует несколько видов местных валют: в 2015 году Женева и Лозанна запустили свою валюту под названием "леман". До конца 2017 года другой регион — Вале — готовится перейти на фаринеты.