Благодаря поддержке ВВС Турции, повстанцам удалось взять под контроль западные окраины города. Турецкие военные также пытаются продвинуться вперед на юго-западном направлении, близ дорожной развязки между Тадефом и Эль-Бабом.

Как, в свою очередь, передало в субботу, 11 февраля, агентство Anadolu, в ходе боев с ИГ на севере Эль-Баба погиб один военнослужащий вооруженных сил Турции. Генштаб также сообщил о ранении одного турецкого военного.

За минувшую неделю около 223 боевиков ИГ были захвачены или убиты на севере Сирии в рамках операции "Щит Евфрата", уточнили в Генштабе ВС Турции.