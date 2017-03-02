"Это второй раз, когда мы видим такую передачу, и очевидно, что это используется в политических целях", — сказал главный переговорщик сирийской оппозиции Наср аль-Харири.

По его словам, и военные режима Асада, и боевики ИГ должны считаться террористами. "Если мы хотим следить за игрой Асада и Пальмиры, это будет все равно что смотреть "Тома и Джерри", — добавил представитель сирийской оппозиции.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об окончании операции по взятию Пальмиры. На окраинах города правительственные войска возводят оборонительных сооружений.