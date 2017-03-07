Сирийский беженец Анас Модамани, прославившийся в Германии после публикации селфи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, проиграл суд социальной сети Facebook. Земельный суд Вюрцбурга во вторник, 7 марта, постановил, что Facebook не должен самостоятельно искать фейковые новости про Модамани и удалять их, на чем настаивал истец.

Таким образом, Модамани в дальнейшем придется, как и раньше, лично выявлять ложные и оскорбительные посты о себе и сообщать о них администраторам социальной сети.

Модамани приобрел известность благодаря своему фото с Меркель, которое он сделал осенью 2015 года во время визита канцлера в центр временного размещения беженцев в берлинском районе Шпандау. Молодой человек выложил фотографию в Facebook, и ее тут же растиражировали немецкие СМИ. Cириец утверждает, что с тех пор стал объектом травли, ему начали приписывать участие в терактах в Брюсселе и Берлине.