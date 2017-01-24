Мероприятия британского ВМС по отслеживанию направлявшихся к Сирии российских судов, в том числе авианесущего крейсера "Адмирала Кузнецова", обошлись в 1,394 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание The News со ссылкой на данные, полученные на основании закона о свободе информации.

В операции по отслеживанию российской группировки участвовали эсминец "Дункан" и фрегат "Ричмонд".

В декабре прошлого года Великобритания направила фрегат для слежения за российским большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков", возвращавшимся с боевой службы в Средиземном море. В октябре группировку российских кораблей во главе с "Адмиралом Кузнецовым" сопровождали эсминец и фрегат.

15 ноября российская корабельная группа начала масштабную операцию по нанесению ударов по террористам в сирийских провинциях Идлиб и Хомс. В боевых действиях впервые в истории ВМФ принял участие авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Фрегат "Адмирал Григорович" осуществил пуски крылатых ракет "Калибр" по позициям террористов. Также в операции были задействованы береговые ракетные комплексы "Бастион".