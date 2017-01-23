Государственная полиция назначила экспертизы для выяснения причин смерти найденных утонувшими в Слокском карьере мужчины и женщины, сообщила пресс-секретарь Госполиции Лина Кальке.

Ранее полиция начала уголовный процесс о без вести пропавших лицах, который теперь переквалифицирован по статье Уголовного закона о преступлении против здоровья человека.

Как указано в сообщении, распространенном Государственной пожарно-спасательной службой, 19 января поступил вызов на Слокский карьер в Юрмале, где пропали двое ныряльщиков.

Четыре дня водолазы ГПСС из Риги, Земгале и Видземе и добровольцы обследовали акваторию Слокского карьера, разыскивая пропавших.

В воскресенье 22 января тела пропавших мужчины и женщины были найдены.