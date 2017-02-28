Взысканная в прошлом году сумма налоговых долгов на 10,28 млн евро или 2,56% больше, чем в 2015 году, когда было взыскано 401,6 млн евро. В 2014 году долгов было взыскано на сумму 410,67 млн евро.

Гаранча сообщила, что на 1 января текущего года количество активных должников составляло 132 548, а их общий долг - 1,033 млрд евро.

"Объем долга меньше всего характеризует работу СГД по взысканию. Лучше всего он характеризует общую экономическую и фискальную ситуацию. В прошлом году долг впервые менялся по нисходящей", - добавила она.