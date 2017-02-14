Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн покинул занимаемый им пост. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Я неосторожно информировал избранного вице-президента и других в связи с неполной информацией о моих контактах с послом России. Я искренне извинился перед президентом и вице-президентом, и они приняли мои извинения", — говорится в письме Флинна, копией которого располагает CNN.

Сообщение о его отставке появилось после того, как стало известно, что Министерство юстиции США предупредило администрацию Трампа в январе, что Флинн ввел в заблуждение должностных лиц администрации относительно его коммуникаций с российским послом, и что он является "потенциально уязвим для шантажа со стороны России".

По словам источников, Флинн подал в отставку вечером 13 февраля.

Отмечается, что отставка Флинна спустя менее чем месяц работы на посту советника делает его работу одной из "кратчайших" среди старших советников президента США в современной истории.