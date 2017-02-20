Согласно данным, с 1940 года девушка работала на стороне Кремля. Она родилась в Каире в 1913 году у венгерских родителей и провела свое детство в Будапеште.

Издание пишет, что Рекк была завербована в качестве агента КГБ ее менеджером Хансом Хоффмайстером, который тоже работал на советскую разведку. Какую роль она играла в этом и какую информацию могла бы передавать в Москву, остается неясным. По данным документов, ее супруг, режиссер Георг Якоби, тоже работал на советскую разведку.

Рекк скончалась на 91-м году жизни в 2004 году. Самым известным ее фильмом был "Женщина моих грез" (1944), в советском прокате — "Девушка моей мечты".