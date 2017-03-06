"Она старалась изо всех сил, чтобы получить полный отчет о том, что пошло не так, и где она могла просчитаться", — заявил один из давних друзей Клинтон.

По словам сторонников Клинтон, дни после поражения на выборах были трудными для Клинтон. Но те, кто разговаривал с ней, говорят, что она старается двигаться дальше.

"Она находится в гораздо лучшем положении, чем она была в два месяца назад", — сказал один из доверенных лиц, который общался с ней в последние несколько недель.

Как пишет издание, пока неясно, будет ли она продолжать работу фонде Клинтон. Некоторое сторонники предложили Клинтон баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка, однако, по словам близких к ней источников, она не заинтересована в этом.