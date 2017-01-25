ФБР подслушивало телефонные разговоры между советником президента США по национальной безопасности Майком Флинном и послом России в Вашингтонге Сергеем Кисляком.

Разговор между послом и советником Трампа состоялся в тот же день, когда уходящий президент Барак Обама ввел санкции против России за ее предполагаемое вмешательство в процесс президентских выборов.

По словам источника, между Кисляком и Флинном было несколько бесед. Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, комментируя ранее появившийся в газете The Wall Street Journal доклад на эту тему, что они обсуждали авиакатастрофу в районе Сочи, сирийские проблемы и возможность разговора между президентом России Владимиром Путиным и Трампом.

29 декабря власти США приняли решение в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам, используемым ими. В Белом доме утверждают, что такие меры стали "ответом на притеснения американских дипломатов в Москве со стороны российских властей".