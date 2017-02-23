Активисты австрийской коммуны Хайминг выступают против того, чтобы колбасный завод строили на месте, где погибли около 300 человек.

В конце Второй мировой войны лагерь был разрушен и более 10 га земли перешли к электроэнергетической компании Tiwag. Недавно Tiwag продала эту недвижимость колбасному концерну Handl Tyrol.

Более десятка жителей Хайминга подали в суд, пытаясь добиться отмены договора о купле-продаже. В распоряжении RT оказалось письмо местной жительницы, которая рассказала, как ее заставили за копейки уступить землю гитлеровскому правительству.

Но в местном суде активистам выиграть процесс не удалось, поэтому они подали повторный иск в австрийский суд более высокой инстанции.