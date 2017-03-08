Удельный вес женщин в общем населении Латвии составляет 54%, однако в парламенте они представлены намного меньше. "Если мы хотим, чтобы политика отражала интересы и нужды женщин, необходимо ввести стимулирующие инструменты, чтобы этого добиться", — считает Гатере.

Различные гендерные квоты, в том числе закрепленные в конституции, существуют примерно в 100 странах мира. ЕС тоже поддерживает равноправие мужчин и женщин в принятии решений, отметила она.

В Сейме 12-го созыва женщины составляют лишь 16% всех депутатов. В Сейме 11-го созыва они составляли 26%, 10-го созыва — 21%, 9-го — 20%.

Гатере считает, что большему представительству женщин в парламенте способствовало бы внесение в 5-ю статью Конституции Латвии поправок, которые устанавливали бы, что Сейм состоит из 100 представителей народа, из которых по меньшей мере 30 — женщины и по меньшей мере 30 — мужчины.

Квота в размере 30% обеспечила бы не только большее участие женщин в принятии решений, но и разнообразие представляемых ими групп населения, что способствовало бы принятию решений в интересах всего общества, указывает Гатере.