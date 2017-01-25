Совет по конкуренции (СК) запретил рижскому открывать супермаркет Rimi в торговом центре Domina Shopping. Об этом в интервью Латвийскому радио рассказала председатель СК Скайдрите Абрама.

По словам Абрамы, ведомство наложило запрет на открытие Rimi в Domina Shopping, потому что открытие супермаркета могло существенно увеличить доминирующее положение Rimi на рынке розничной торговли. "Из десяти многофункциональных торговых центров Риги в восьми находятся магазины Rimi", - отметила глава СК.

"Это сигнал небольшим торговым сетям, чтобы они росли и расширялись. Дальнейшее - это уже дело участников рынка", - подчеркнула Абрама.

Решение было принято 12 января. Подобную запретительную меру СК избрал впервые за восемь лет.

Действовавший в Domina Shopping супермаркет Prisma закрылся 31 мая 2016 года. Летом прошлого года торговый центр Domina Shopping был продан за 74,5 млн евро эстонскому инвестиционному фонду EfTEN Kinnisvarafond II. Площадь помещений торгового центра превышает 120 000 квадратных метров, это второй по величине торговый центр в Риге. В нем работает свыше 160 магазинов. В 2015 году оборот Domina Shopping составил 64,4 млн евро.