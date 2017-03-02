Старший советник президента США Келлиэнн Конуэй рассказала, зачем забралась с ногами на диван в Овальном кабинете Белого дома, не сняв туфли.

В интервью Fox Business она пояснила, что ее попросили сделать фотографию с определенного ракурса. При этом кабинет, по словам советника, был переполнен журналистами.

"Меня попросили снимать с определенного угла, и я делала именно это. Я, конечно, не хотела проявлять неуважение, я не хотела, чтобы мои ноги были на диване", — заявила Конуэй.

Конуэй сфотографировали в Овальном кабинете на фоне президента Дональда Трампа, который позировал перед камерами вместе с руководителями исторически "черных" высших учебных заведений (HBCU) — особой категории вузов на территории США, созданных начиная со второй половины XIX века специально для обучения афроамериканского населения.

Фотография Конуэй вызвала шквал критики в соцсетях. При этом на других снимках видно, что она фотографирует Трампа и гостей на телефон.

Пользователи социальных сетей обвинили Конуэй в неуважении к Овальному кабинету, народу США и президенту страны.

Конуэй уже не впервые оказалась в центре скандала. Ранее в эфире Fox News она призвала покупать товары из коллекции дочери президента США Иванки Трамп. В комитете по этике конгресса США посчитали, что эти призывы неприемлемы.