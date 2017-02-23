"Однажды я написал, что если меня забанят, то я уйду навсегда из Facebook. Благодаря Сталику (писатель и телеведущий Станислав Ханкишиев — прим. "Ленты.ру") я принял решение, которое наверное надо было принять давно. Все-таки советник президента не должен вести свой блог в Facebook", — отметил Клименко. По его словам, когда его аккаунт "дня через три" разблокируют, он напишет "последний пост, что история с Facebook завершена".

Facebook заблокировал аккаунт Клименко в среду, 22 февраля. По его словам, инициатором блокировки профиля стал Станислав Ханкишиев, известный под псевдонимом Сталик. Причиной оказался репост со страницы писателя, который обвинил советника президента в нарушении авторских прав. Клименко отметил, что будет "общаться со своими доброжелателями и недоброжелателями" во "ВКонтакте".

Конфликт между советником Путина и Ханкишиевым начался 16 февраля, после того как писатель опубликовал в Facebook видео под названием "Борьба за жизнь онкобольных — 2", посвященный проблемам в медицине. Клименко перепостил ролик к себе на страницу и обвинил Ханкишиева в заказной информационной войне. После двух дней словесной перепалки оппоненты взаимно внесли друг друга в черный список и перестали общаться.