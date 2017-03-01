Как пояснила представитель больницы Ласма Силе, с учетом установленного государством повышения тарифа на услуги родовспоможения, с 1 января больница направляет все финансирование исключительно на зарплаты.
Общая сумма, направляемая на повышение тарифа, без налогов работодателя, в этом году запланирована в размере 77 353 евро.
Средняя сумма повышения зарплат врачам-гинекологам и акушеркам составляет от 80 до 112 евро, специалистам по уходу за новорожденными и по интенсивной терапии — от 79 до 144 евро в месяц до уплаты налогов.