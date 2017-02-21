Цены латвийских производителей промышленной продукции в январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года не изменились, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Цены продукции, реализуемой на местном рынке, за год снизились на 0,7%, экспортной — повысились на 0,7%, в том числе экспортируемой в страны еврозоны — на 1,1%, в страны за пределами еврозоны — на 0,6%.

Наибольшее влияние на изменение цен за год оказали повышение цен в производстве продуктов питания, сборе и утилизации бытовых отходов, переработке материалов и снижение цен в производстве и торговле электроэнергией.

В январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года цены производителей промышленной продукции повысились на 0,7%. Цены продукции, реализуемой на местном рынке, за месяц повысились на 0,5%, экспортной — на 0,9%, в том числе экспортируемой в страны еврозоны — на 0,7%, в страны за пределами еврозоны — на 1%.

Наибольшее влияние на изменение цен производителей промпродукции за месяц оказало повышение цен в производстве продуктов питания и химических веществ и продуктов, сборе и утилизации бытовых отходов, переработке материалов и производстве компьютеров и электронных и оптических приборов.

В этом году данные об изменении цен производителей промпродукции ЦСУ предоставляют более 610 предприятий, сообщая около 2600 цен, в том числе 1400 — на местном рынке и 1200 — на продукцию, реализуемую на экспортных рынках.