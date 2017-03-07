США развертывают в Южной Корее передовую систему ПРО THAAD для укрепления способности защититься от баллистических ракет КНДР. Об этом сообщает представитель Белого дома Шон Спайсер, передает Reuters.

По его словам, запуск КНДР четырех баллистических ракет является "провокационным поведением" и США выступают вместе со своими союзниками против угрозы.

"Администрация Трампа предпринимает шаги для повышения нашей способности защищаться от баллистических ракет Северной Кореи — такие как развертывание батареи THAAD в Южной Корее", — сказал Спайсер.

Ранее исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хван Ге Ан попросил США о немедленном развертывании системы противоракетной обороны (ПРО) на полуострове после запуска ракет КНДР.