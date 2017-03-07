По его словам, запуск КНДР четырех баллистических ракет является "провокационным поведением" и США выступают вместе со своими союзниками против угрозы.
"Администрация Трампа предпринимает шаги для повышения нашей способности защищаться от баллистических ракет Северной Кореи — такие как развертывание батареи THAAD в Южной Корее", — сказал Спайсер.
Ранее исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хван Ге Ан попросил США о немедленном развертывании системы противоракетной обороны (ПРО) на полуострове после запуска ракет КНДР.