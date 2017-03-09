В США самолет авиакомпании Hawaiian Airlines рейсом Лас-Вегас — Гонолулу совершил незапланированную посадку в Лос-Анджелесе из-за отказа одного из пассажиров заплатить 12 долларов за пользование одеялом, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел сразу после взлета. 66-летний пассажир попросил у бортпроводницы одеяло, так как в салоне самолета стало прохладно. Стюардесса назвала стоимость услуги, после чего возмущенный пассажир потребовал связать его с представителем авиакомпании, заявив, что "устроит ему взбучку", передает РИА "Новости".

Пилоты сочли его слова угрозой и прервали полет, посадив лайнер в аэропорту Лос-Анджелеса. Там пассажира встретили полиция и ФБР, но после допроса он был отпущен и продолжил путь на другом рейсе.