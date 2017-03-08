Сообщается, что кофе хранится в бочках компании Woodinville Whiskey. Чтобы зерна как следует пропитались алкогольным ароматом, их регулярно перемешивают. При этом последующая обжарка уничтожает остатки спирта, так что приготовленный из зерен напиток не будет пьянить.

Зерна используются для приготовления холодного кофе с ванильным сиропом, а также горячего — с сиропом и молочной пеной. Кроме того, их можно купить в упаковках.

Отмечается, что Starbucks не стал первым, кто использует эту технологию. Так, в Колорадо существует компания Whiskey Barrel Coffee, специализирующаяся на выпуске кофе, выдержанного в бочках из-под виски.