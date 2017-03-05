Строительство комплекса активного отдыха и спорта на ул. Кр. Барона, 116A Рижскому самоуправлению обойдется в более чем 5 млн евро, свидетельствует информация на сайте Бюро па надзору за закупками.

Строительство комплекса пройдет в два этапа, поэтому департамент собственности Рижской думы объявил два конкурса. Один — на строительство стадиона и благоустройство прилегающей территории.

Второй — только на благоустройство территории, т.е. создание игровой площадки на территории Рижской центральной гуманитарной средней школы на ул. Кр. Барона, 116A.

Во втором закупочном конкурсе победило ООО Jūrmalas mežaparki, которое окажет услуги на сумму 2 012 796 евро.

В свою очередь в конкурсе на строительство стадиона победила компания LNK Industries Partnership, которая окажет услуги на 3 137 780 евро.

Ранее предполагалось, что весь проект обойдется самоуправлению в 2,5-3 млн евро.