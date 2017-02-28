Студенты и работники Рижской академии педагогики и управления образованием (РАПУО) во вторник соберутся у здания Кабинета министров в пикет, чтобы потребовать отставки министра образования и науки Карлиса Шадурскиса.

Это будет уже не первая акция протеста против намерения Министерства образования и науки (МОН) ликвидировать РАПУО. Акции протеста против ликвидации вуза прошли в январе и в начале февраля.

Предполагалось, что сегодня Кабинет министров рассмотрит вопрос о ликвидации РАПУО путем ее присоединения к Латвийскому университету, но рассмотрение этого вопроса отложено. Организаторы пикета считают, что МОН не проявило интереса к конструктивному диалогу с работниками и студентами РАПУО, несмотря на их призывы начать дискуссию.