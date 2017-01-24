Резекненский суд в Балви частично удовлетворил иск председателя Резекненской думы Александра Барташевича и его супруги Ольги против региональной газеты "Ludzas Zeme". Газета должна будет выплатить семье политика компенсацию в размере 6000 евро, сообщает агентство LETA.

Суд признал недостверной опубликованную в "Ludzas Zeme" информацию, связанную с семьей Барташевичей, и обязал газету дать опровержение. Кроме того, изданию следует заплатить каждому из двух истцов компенсацию по 3000 евро (в сумме — 6000 евро) за моральный ущерб. Весь приговор по этому делу будет доступен с 7 февраля.

Согласно судебному делу, мэр Резекне счел несколько публикаций в газете "Ludzas Zeme" оскорбляющими его честь и достоинство. Всего в иске упомянуты 14 публикаций, ряд из них переопубликованы с портала www.kompromat.lv. По мнению Александра Барташевича, информация в статьях неверная. Глава самоуправления и его супруга попросили убрать информацию, а также по 5000 евро в качестве компенсаци.

По мнению главного редактора "Ludzas Zeme" Лаймы Линужи, цель мэра Резекне — запугать газету, чтобы она перестала критиковать политика. "Да, мы критиковали политиков, и продолжим это делать. К сожалению, на контакт с нашей газетой Барташевич не идет, и своим мнением с нами не делится, хотя мы об этом просили и через пресс-службу городской думы", — сказала Линужа.

В свою очередь, Александр Барташевич в интервью агентству LETA ранее говорил, что у него, как у политика, нет никаких возражений против конструктивной и обоснованной критики.

"Воспринимаю это нормально и охотно комментирую, делая соответстветствующие выводы. Однако в случае с газетой "Ludzas Zeme" идет длительная кампания очернения, она продолжается до сих пор, с целью обвинить и необоснованно очернить меня и мою семью. Публикуется непроверенная, недостоверная информация, которую воспринимаю как публичное оскорбление чести и достоинства", — сказал мэр Резекне.

Он утверждал, что после нескольких письменных просьб к газете отозвать неверную информацию, со стороны Лаймы Линужи началось еще большее давление, а в качестве платформы использовались публикации в "Ludzas Zeme". Поэтому Барташевич и принял решение обратиться в судебную инстанцию.

"Меня удивляет, что редакция газеты мое право защитить свое честь и достоинство воспринимает как давление или попытку запугать журналистов", — добавил председатель резекненской думы.