"К сожалению, он оставлен за решеткой", - информировал адвокат после закрытого заседания суда. Он уверен, что для такого решения не было ни единого основания. Сейчас он отправился на встречу с подсудимым и более объемных комментариев не дал.

В конце ноября Полиция безопасности (ПБ) сообщила о задержании некоего лица по подозрению в шпионаже. В рамках уголовного процесса от 27 сентября 2016 года было проведено пять обысков. В качестве меры пресечения в отношении задержанного избрали арест. Как рассказала передача TV3 "Nekā personīga", подозреваемый в шпионаже мужчина был членом партии "Согласие" и ветераном Афганской войны, а потому мог посылать информацию своим бывшим сослуживцам.

Активист Владимир Линдерман заявил, что арестованный "шпион" — Александр Красноперов, который около 20 лет проработал в LDz мастером, сфотографировал перемещавшуюся по железной дороге технику НАТО и поместил фотографии в соцсетях или переслал кому-то в Россию, за что был помещен в Елгавскую тюрьму и уволен с работы. Линдерман со ссылкой на министра внутренних дел Рихарда Козловскиса сказал, что задержать Красноперова, по всей вероятности, позволили вступившие в силу в мае 2016 года поправки к Уголовному закону, увеличившие количество видов разглашения информации, считающихся шпионажем. ПБ призвала критически оценить высказывания Линдермана и источники, откуда он мог почерпнуть данную информацию.