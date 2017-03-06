Дело в отношении Чудновец решено прекратить за отсутствием состава преступления. "Чудновец освободить по получению выписки", — говорится в постановлении.

28 февраля Верховный суд обязал пересмотреть дело Чудновец, в президиум Курганского областного суда было внесено кассационное представление.

Замглавы надзорного ведомства Леонид Коржинек обратился в Верховный суд 23 февраля. Он просил отменить приговор и прекратить уголовное дело против Чудновец в связи с отсутствием состава преступления.

27 февраля стало известно, что защита осужденной подала жалобу в Европейский суд по правам человека. В ней указаны нарушения, допущенные в деле Чудновец, а именно нарушены ее право на выражение мнения и право на справедливое судебное разбирательство.

Воспитательница перепостила в соцсетях ролик с издевательствами вожатых детского лагеря над ребенком, чтобы привлечь внимание общественности. Курганский областной суд 22 декабря 2016 года признал ее виновной в распространении детской порнографии и приговорил к шести месяцам колонии. Позже ей снизили срок на один месяц.