"Ходатайство прокуратуры о содержании под стражей оставлено без удовлетворения, поскольку суд счел возможным заместить опасения о возможности побега регулярными отметками в суде, обязательством не покидать место жительства и изъятием паспорта‎", — представитель суда Кристина Зальцборн.

Ранее суд Вены разрешил экстрадировать украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США.

Предприниматель был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, но затем отпущен под подписку о невыезде, напоминает Gazeta.ru.

В США Фирташу предъявили обвинение в передаче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии.