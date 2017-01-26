Оператор мобильной связи Tele2 в прошлом году продолжил развитие и завершил 2016 год с оборотом более 105 миллионов евро, демонстрируя самые сильные финансовые результаты за последние годы.

Tele2 инвестировал 9,4 миллионов евро и к концу года достиг самое обширное покрытие сети 4G — 99% жителей Латвии, которое также является одним из самых обширных покрытий сети 4G в мире, таким образом еще более укрепив свои позиции технологического лидера на латвийском рынке телекоммуникаций.

"Я рад, что с каждым годом мы демонстрируем все более мощные технологические достижения и финансовые результаты, продвигая развитие телекоммуникационного сектора в Латвии. За последние два года мы инвестировали более 20 миллионов евро, большинство вложив в развитие сетевой инфраструктуры, и теперь Tele2, обладая одной из самых быстро и эффективно построенных сетей 4G, пометил Латвию среди лучших покрытий 4G на глобальном уровне", — заявил председатель правления Tele2 Валдис Ванцович.