Самолет с телом постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина в четверг, 23 февраля, приземлился в столичном аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС. Российский дипломат скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия.

В среду с Виталием Чуркиным простился коллектив постоянного представительства в Нью-Йорке, дипломаты и сотрудники секретариата ООН.

В Москве траурные мероприятия пройдут 24 февраля. В МИД РФ сообщили, что церемония прощания с Виталием Чуркиным состоится 24 февраля в Большом траурном зале ЦКБ МЦ президента. Похоронят дипломата на Троекуровском кладбище.

Соболезнования в связи со смертью российского постпреда поступают из разных стран: от политиков, дипломатов, руководителей международных организаций.

Виталий Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве в семье авиационного инженера-конструктора. С 8 апреля 2006 года занимал должность постпреда РФ при ООН в Нью-Йорке, был представителем России в Совете Безопасности ООН. Президент РФ Владимир Путин в минувший вторник посмертно наградил дипломата орденом Мужества.