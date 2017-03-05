"Сообщение The Mail on Sunday является выдумкой. Мистера Блэр не предпринимал никаких шагов, чтобы стать советником президента по Ближнему Востоку. Он не вел никаких обсуждений на тему работы на нового президента", — говорится в сообщении.

Ранее британское издание The Mail on Sunday сообщило со ссылкой на неназванные источники, что зять Трампа Джаред Кушнер ведет переговоры с Блэром по поводу его возможного назначения посланником мира на Ближнем Востоке.

По информации газеты, с сентября бывший премьер Великобритании трижды встречался с Кушнером, в том числе 1 марта. Последний раз их беседа длилась в течение трех часов.

Блэр занимал должность главы британского правительства с 1997 по 2007 год. После отставки был назначен спецпосланником мира "Ближневосточного квартета", куда входят Евросоюз, Россия, США и ООН.