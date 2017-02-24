Трагедия в Межапарке: грузовик насмерть сбил женщину

В минувший четверг в Риге, но проспекте Межа произошла трагическая авария, в результате которой погибла женщина 1932 г.р. Об этом сообщает пресс-центр Госполиции. По предварительным данным, пенсионерку сбил грузовой автомобиль Scania. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП. По делу начат уголовный процесс.

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