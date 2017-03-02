Трамп, выступая в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, выразил уверенность, что Сешнс не должен брать самоотвод в расследовании якобы имевших место связях команды Белого дома с Россией. В то же время он отметил, что был не в курсе контактов генпрокурора с российским послом.

1 марта газета The Washington Post разместила материал, в котором утверждалось, что Сешнс провел две встречи с российским послом за несколько месяцев до президентских выборов в США, которые состоялись в ноябре 2016-го. При этом в январе на слушаниях в сенате по поводу своего утверждения на пост генпрокурора Сешнс не упомянул об этом.

Лидеры демократов в Конгрессе США призвали Джеффа Сешнса уйти в отставку. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала утверждения СМИ о связях генпрокурора США с российским послом "медийным дном".