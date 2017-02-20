По его словам, благоприятный вариант означает, что ЦАФД будет рассматривать проект примерно месяц, и, если в нем не нужны другие уточнения, он будет направлен на рассмотрение в ЕС, где процесс рассмотрения займет примерно три месяца.

По словам Закиса, главным условием ЦАФД было заключение Государственной комиссии по охране памятников культуры. Оно получено в начале января, и в нем говорится, что трамвайная линия должна располагаться в границах существующей улицы. Также агентство просило уточнить некоторые технические моменты и оценить риски, например, отчуждения недвижимости.

При наилучшем варианте заключение договора с ЦАФД освоение денег может начаться в конце июня. Затем предстоит разработка технического проекта, на что потребуется примерно год.