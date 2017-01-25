Международная неправительственная организация Transparency International (TI) заявила о росте коррупции в мире и обвинила в этом в том числе политиков-популистов, приведя в качестве примера президента США Дональда Трампа и кандидата во французские президенты Марин Ле Пен. Об этом говорится на сайте организации.

TI полагает, что политики, которые обращаются к популизму, зачастую в своих выступлениях проводят грань между "коррумпированной элитой" и маргинализацией рабочего класса. При этом на деле, как выясняется, ни о какой борьбе с коррупцией речи не идет. Организация, в частности, отмечает, что Трамп намеревается отказаться от части антикоррупционных законов.

Ранее исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот в своем вступлении к докладу "Популизм против прав человека: глобальное противостояние" о ситуации в мире к 2017 году раскритиковал риторику президента США Дональда Трампа.