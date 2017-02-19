Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Россия — наш торговый партнер, мы имеем много совместных проектов, но это не значит, что мы во всем согласны с Россией", — отметил глава турецкого МИДа.
По его словам, политические отношения между Турцией и Россией основываются на принципах, и еще до инцидента с Су-24 "у нас были проблемы" в отношениях с Москвой, связанные с Крымом.
"Мы не приняли "аннексию" Крыма. У нас разные позиции в отношении режима [президента Сирии Башара] Асада, и эти разногласия сохраняются", — объяснил Чавушоглу.
В то же время министр упрекнул европейские страны за непоследовательность по поводу отношений Турции и России. Ранее Чавушоглу заявил, что турецкая сторона не признает российский статус Крыма.