Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: движение закрыто

Вечером во вторник на Вентспилсском шоссе, возле поворота на Кемери, произошла тяжелая авария, в которой погиб один человек. Движение на этом участке шоссе полностью блокировано. Как рассказала порталу Delfi представитель Госполиции Илзе Юревича, сообщение об аварии было получено в 18 часов. Столкнулись фура и две легковушки — Alfa Romeo и BMW.

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