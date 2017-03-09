Из регионального отделения итальянской Партии коммунистического возрождения в городе Ливорно похитили бюст Ленина. Об этом в среду, 8 марта, сообщила городская газета Il Tirreno.

В воскресенье, 5 марта, неизвестные взломали двери и проникли в здание, где располагался штаб партии. Они забрали металлическую статуэтку и элемент украшения знамени с серпом и молотом. Представители политобъединения воззвали к совести воров, потребовав вернуть украденное. Как объясняет газета, грабители забрали только два предмета, не обратив внимания на деньги и другие ценности.

"Может тогда они поймут, что выход из бедности достигается через борьбу для создания общества свободных и равных, как того хотим мы", — говорится в сообщении партии.

Партия коммунистического возрождения была основана в 1991 году, когда большинство итальянских коммунистов перешли на позиции социал-демократии. Одна из представительниц движения Элеонора Форенца в 2014 году была избрана в Европарламент.