По итогам первого конкурса проектов эстонско-латвийской программы трансграничного сотрудничества утвержден проект создания общего для городов Валга и Валка центра, на который выделено 3 млн евро. Об этом агентству LETA сообщила консультант программы Винета Шнере.

Наблюдательный комитет отобрал по результатам первого конкурса 28 проектов, которым из Европейского фонда регионального развития будет выделено финансирование в общей сложности в размере примерно 15 млн евро.

В рамках 17 проектов планируется в сотрудничестве эстонских и латвийских партнеров. Предприниматели создадут совместные продукты и проведут маркетинговые кампании в сфере медицины, IT, пищевой промышленности, образования и технологий измерения радиации.

В 11 из отобранных 28 проектов ведущую роль взяли на себя организации из Латвии, включая Курземский регион планирования, Латвийскую ассоциацию сельского туризма " Lauku ceļotājs", Латвийскую торгово-промышленную палату, Рижский регион планирования, Видземскую ассоциацию туризма.

Результаты реализации первых проектов ожидаются в 2019 году.