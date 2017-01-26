Наблюдательный комитет отобрал по результатам первого конкурса 28 проектов, которым из Европейского фонда регионального развития будет выделено финансирование в общей сложности в размере примерно 15 млн евро.
В рамках 17 проектов планируется в сотрудничестве эстонских и латвийских партнеров. Предприниматели создадут совместные продукты и проведут маркетинговые кампании в сфере медицины, IT, пищевой промышленности, образования и технологий измерения радиации.
В 11 из отобранных 28 проектов ведущую роль взяли на себя организации из Латвии, включая Курземский регион планирования, Латвийскую ассоциацию сельского туризма " Lauku ceļotājs", Латвийскую торгово-промышленную палату, Рижский регион планирования, Видземскую ассоциацию туризма.
Результаты реализации первых проектов ожидаются в 2019 году.