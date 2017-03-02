Резервы Венесуэлы стабильно сокращаются на протяжении последних нескольких лет. В 2011 году они составляли 30 миллиардов долларов, к 2015-му уменьшились до 20 миллиардов. Когда у Венесуэлы совсем закончатся деньги, предсказать сложно, отмечает издание. В этом случае почти наверняка будет объявлен дефолт. Из 10 оставшихся миллиардов 7,7 размещены в золоте.
Государство испытывает острые финансовые проблемы из-за обвала цен на нефть. Даже когда сырье стоило 100 долларов за баррель, Венесуэла с трудом обеспечивала запланированные бюджетом расходы.
После снижения цен ситуация ухудшилась. В частности, произошло сокращение импорта в два раза, что привело к дефициту большинства товаров. Инфляция, как ожидается, достигнет 1660 процентов в текущем году и увеличится до 2880 процентов в 2018-м.
Поставки нефти составляют около 90 процентов всего экспорта Венесуэлы. Страна обладает одними из крупнейших в мире запасов углеводородов.