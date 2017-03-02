У Венесуэлы осталось только 10,5 миллиарда долларов в золотовалютных резервах, сообщает CNN Money со ссылкой на данные Центробанка страны. При этом до конца года государство должно заплатить около 7,5 миллиарда по различным долгам.

Резервы Венесуэлы стабильно сокращаются на протяжении последних нескольких лет. В 2011 году они составляли 30 миллиардов долларов, к 2015-му уменьшились до 20 миллиардов. Когда у Венесуэлы совсем закончатся деньги, предсказать сложно, отмечает издание. В этом случае почти наверняка будет объявлен дефолт. Из 10 оставшихся миллиардов 7,7 размещены в золоте.

Государство испытывает острые финансовые проблемы из-за обвала цен на нефть. Даже когда сырье стоило 100 долларов за баррель, Венесуэла с трудом обеспечивала запланированные бюджетом расходы.

После снижения цен ситуация ухудшилась. В частности, произошло сокращение импорта в два раза, что привело к дефициту большинства товаров. Инфляция, как ожидается, достигнет 1660 процентов в текущем году и увеличится до 2880 процентов в 2018-м.

Поставки нефти составляют около 90 процентов всего экспорта Венесуэлы. Страна обладает одними из крупнейших в мире запасов углеводородов.