Теперь комиссия ждет, когда Барышников явится на ее заседание, чтобы в его присутствии принять решение о продвижении этого вопроса на рассмотрение в Сейме. Латковскис сказал, что это может произойти в марте или даже раньше.

Как сообщалось, проект постановления о предоставлении Барышникову латвийского гражданства в Сейм подали несколько депутатов. Барышников в письме выразил удовлетворение тем, что такая возможность рассматривается, и подтвердил свое желание получить гражданство Латвии. Барышников является гражданином США, с которыми Латвия допускает двойное гражданство.

Барышников учился в Рижском хореографическом училище, с 15 лет — в Ленинградском хореографическом училище им. Вагановой. В 1974 году во время гастролей Барышников остался в Канаде, а затем эмигрировал в США, где стал популярным артистом, выступал на самых знаменитых балетных сценах и снимался в кино.

В 2015 году Барышников играл в спектакле известного латышского режиссера Алвиса Херманиса "Бродский/Барышников" в Новом Рижском театре, а в 2016 году на сцене Латвийской национальной оперы и балета состоялась премьера его моноспектакля "Письмо человеку".