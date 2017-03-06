"Поставки высокоэнергетического угля на Украину прекращены и более не производятся. Тем не менее предприятия работают, добыча угля не останавливалась", — заявил собеседник агентства в совете министров ДНР.
В ЛНР также подтвердили, что топливо на территорию, подконтрольную Киеву, не поставляется. "После введения внешнего управления Киев принимает все возможные меры для того, чтобы воспрепятствовать работе этих предприятий (угольных шахт — прим. "Ленты.ру")", — подчеркнул источник.
По словам собеседника агентства в ЛНР, уголь из Донбасса теперь отгружается в Россию. "Обсуждаются, в частности, и поставки в Крым", — сообщил он.
Украинские радикалы при поддержке ряда политиков ведут торговую блокаду Донбасса с января. Из-за прекращения поставок угля на Украину Киеву пришлось ввести чрезвычайный режим в энергетике. В ДНР и ЛНР в ответ на блокирование железнодорожных и автомобильных путей объявили о переводе украинских предприятий под внешнее управление.