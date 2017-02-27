Около двух недель назад Кушнерев был госпитализирован в одну из московских больниц с повторным инсультом. Он был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.

Кушнерев в 1990-е годы был главным редактором телекомпании "ВИД". Он также известен как создатель программы "Жди меня" и шоу "Последний герой" на Первом российском канале. С 2001 года Кушнерев был членом Академии российского телевидения, которая организует премию ТЭФИ. Сам он также несколько раз получал эту премию и премию Союза журналистов Москвы.