Как отмечает издание, Эрроу умер в своем доме в городе Пало-Альто в американском штате Калифорния. Его сын пока не знает причину смерти.

Кеннет Эрроу занимался экономикой и был математическим теоретиком. В сфере его интересов были социология, теория выборов и экономический рост. Ученый работал большую часть своей жизни профессором экономики в Университете Стэнфорда. Ему был 51 год, когда в 1972 году он и британский экономист Джон Хикс получили Нобелевскую премию по экономике «за новаторский вклад в теорию благосостояния и теорию равновесия», которая отвечает за баланс спроса и предложения в условиях конкурентного рынка.

Как отмечает газета, Эрроу смог трансформировать экономику в математику. Он использовал свой опыт в математической науке, чтобы развить теоремы, которые лучше заполняют «пробелы» в экономической теории, которая на момент его работы не была четка определена.

Эрроу стал автором так называемой теоремы Эрроу, или парадокса Эрроу, о невозможности коллективного выбора. Он сформулировал ее в 1951 году. Согласно его теории, никакая процедура коллективного выбора не может оптимально отразить индивидуальные предпочтения. По данной теории не всегда возможно корректно выбрать победителя на демократических выборах.

Кроме того, он является соавтором экономической модели Эрроу-Ромера, по которой устойчивый экономический рост основан на техническом прогрессе, который является результатом обучения работников в процессе деятельности.